Her burcun insanının aşka bakış açısı birbirine göre farklılık gösteriyor. Bazı burcun insanları aşk yaşamlarını vaatler üzerine kurarken, bazı burcun insanları bu vaatlere karnı tok olan insanlar olarak dünyaya geliyor. Aşk yaşamlarında gerçekçi olan o burcun insanları elbette asla aşk acısı falan çekmiyor. Öte yandan aşkta boş vaatlere karnı tok olan ve aşk yaşamlarında en gerçekçi o burcu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç aşkta boş vaatlere asla kanmaz? İşte en gerçekçi o burç…



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