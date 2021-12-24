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24 Ara 2021 - 18:55

Demet Özdemir Altına Hiçbir Şey Giymedi, Nefesleri Kesti! Fizik Şov Yaptı, Sırtıyla Akılları Başlardan Aldı! Oğuzhan Koç Delirecek…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, iç çamaşırı giymeden verdiği pozlarla nefesleri kesti. Fizik şov yapan başarılı isim sırt dekoltesiyle akıları başlardan aldı götürdü! Oğuzhan Koç’un kıskançlıktan delireceğine dair yorumlarda alan Demet Özdemir, güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…