Demet Özdemir Altına Hiçbir Şey Giymedi, Nefesleri Kesti! Fizik Şov Yaptı, Sırtıyla Akılları Başlardan Aldı! Oğuzhan Koç Delirecek…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, iç çamaşırı giymeden verdiği pozlarla nefesleri kesti. Fizik şov yapan başarılı isim sırt dekoltesiyle akıları başlardan aldı götürdü! Oğuzhan Koç’un kıskançlıktan delireceğine dair yorumlarda alan Demet Özdemir, güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
TV8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle beğeni toplayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri resmen kesti. Güzelliğiyle bir kez daha dengeleri değiştiren Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.