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25 Ara 2021 - 10:54

Arka Sokaklar Dizisinde Mesut’un Üzeri Karalandı! Rezillik Diz Boyu, 15 Yıllık Emek Çöp Oldu! Sinirden Çenesi Tir Tir Titredi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Mesut’un üzeri resmen karalandı. Ekranlara gelen sahneler karşısında “Rezillik diz boyu” yorumları arka arkaya geldi. Mesut Komiserin 15 yıllık emekleri ise resmen çöp oldu. Sinirden çenesi tir tir titreyen Rıza Baba, öyle şeyler dedi ki ağızları açık kaldı. Peki, neler oluyor?