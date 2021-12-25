- 25 Ara 2021 - 10:54 G: 25 Ara 2021 - 11:07

Arka Sokaklar Dizisinde Mesut’un Üzeri Karalandı! Rezillik Diz Boyu, 15 Yıllık Emek Çöp Oldu! Sinirden Çenesi Tir Tir Titredi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Mesut’un üzeri resmen karalandı. Ekranlara gelen sahneler karşısında “Rezillik diz boyu” yorumları arka arkaya geldi. Mesut Komiserin 15 yıllık emekleri ise resmen çöp oldu. Sinirden çenesi tir tir titreyen Rıza Baba, öyle şeyler dedi ki ağızları açık kaldı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi birbirinden güçlü oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Rıza Baba’nın tam tersine dönmesinin ardından her şey birbirine girdi. Artık bambaşka kararlar alan Rıza Baba, Mesut’un üzerini karaladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2021 - 10:54 Ankara- Yaşam

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