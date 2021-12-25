Arka Sokaklar Dizisinde Mesut’un Üzeri Karalandı! Rezillik Diz Boyu, 15 Yıllık Emek Çöp Oldu! Sinirden Çenesi Tir Tir Titredi! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Mesut’un üzeri resmen karalandı. Ekranlara gelen sahneler karşısında “Rezillik diz boyu” yorumları arka arkaya geldi. Mesut Komiserin 15 yıllık emekleri ise resmen çöp oldu. Sinirden çenesi tir tir titreyen Rıza Baba, öyle şeyler dedi ki ağızları açık kaldı. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi birbirinden güçlü oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Rıza Baba’nın tam tersine dönmesinin ardından her şey birbirine girdi. Artık bambaşka kararlar alan Rıza Baba, Mesut’un üzerini karaladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.