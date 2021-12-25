- 25 Ara 2021 - 11:54 G: 25 Ara 2021 - 12:09

Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Geldi! Çekimler Tamamlandı, Seyirci Delirdi! Sadece Günler, Hatta Saatler Kaldı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına Hadise resmen geldi. Çekimleri tamamlandığı iddia edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında seyircisini delirten bu durum, dikkatleri üzerine çekti. Ekranlara gelmesine günler hatta saatler kalan Gelinin Mutfakta’nın sunucusu ise şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Programı, Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi birbirinden başarılı isimler sunmuştu ama kıyamet Demet Akalın’da kopmuştu. Demet Akalın, Gelinim Mutfakta hakkında “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim” yorumunda bulunmuştu. Demet Akalın’da dediği gibi Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan isim Songül Karlı olmuştu. Peki, şimdi yarışmayı Hadise mi sunacak?

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25 Ara 2021 - 11:54 Ankara- Yaşam

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