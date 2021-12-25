Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Geldi! Çekimler Tamamlandı, Seyirci Delirdi! Sadece Günler, Hatta Saatler Kaldı! Neler Oluyor?

Programı, Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi birbirinden başarılı isimler sunmuştu ama kıyamet Demet Akalın’da kopmuştu. Demet Akalın, Gelinim Mutfakta hakkında “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim” yorumunda bulunmuştu. Demet Akalın’da dediği gibi Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan isim Songül Karlı olmuştu. Peki, şimdi yarışmayı Hadise mi sunacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!