Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Geldi! Çekimler Tamamlandı, Seyirci Delirdi! Sadece Günler, Hatta Saatler Kaldı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına Hadise resmen geldi. Çekimleri tamamlandığı iddia edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında seyircisini delirten bu durum, dikkatleri üzerine çekti. Ekranlara gelmesine günler hatta saatler kalan Gelinin Mutfakta’nın sunucusu ise şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programı, Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi birbirinden başarılı isimler sunmuştu ama kıyamet Demet Akalın’da kopmuştu. Demet Akalın, Gelinim Mutfakta hakkında “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim” yorumunda bulunmuştu. Demet Akalın’da dediği gibi Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan isim Songül Karlı olmuştu. Peki, şimdi yarışmayı Hadise mi sunacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.