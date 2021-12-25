Survivor All Star Yarışmacısından Şok Sözler! Kıyameti Tek Tek Anlattı, Sevgilisi Dedikleriyle Ağlattı! Perde Arkası Aralandı, Kapılı Kapılar Açıldı! Meğer…

Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmasında kimlerin olacağı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımdan sonra gözler ise yarışmacılara döndü. Peki, Masterchef yarışması sonrasında ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmacıları nasıl bir açıklama yaptılar?

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