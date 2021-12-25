Survivor All Star Yarışmacısından Şok Sözler! Kıyameti Tek Tek Anlattı, Sevgilisi Dedikleriyle Ağlattı! Perde Arkası Aralandı, Kapılı Kapılar Açıldı! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacısından şok sözler arka arkaya geldi. Kıyametin kopacağını anlatan başarılı isim, dengeleri değiştirdi. Sevgilisiyle birlikte bir programa katılan Berkan Karabulut; perde arkasını araladı ve kapılı kapıları açtı! İşte Survivor All Star yarışmasında olacaklar…
Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmasında kimlerin olacağı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımdan sonra gözler ise yarışmacılara döndü. Peki, Masterchef yarışması sonrasında ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmacıları nasıl bir açıklama yaptılar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.