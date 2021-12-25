- 25 Ara 2021 - 12:32 G: 25 Ara 2021 - 12:37

Survivor All Star Yarışmacısından Şok Sözler! Kıyameti Tek Tek Anlattı, Sevgilisi Dedikleriyle Ağlattı! Perde Arkası Aralandı, Kapılı Kapılar Açıldı! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacısından şok sözler arka arkaya geldi. Kıyametin kopacağını anlatan başarılı isim, dengeleri değiştirdi. Sevgilisiyle birlikte bir programa katılan Berkan Karabulut; perde arkasını araladı ve kapılı kapıları açtı! İşte Survivor All Star yarışmasında olacaklar…

Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmasında kimlerin olacağı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımdan sonra gözler ise yarışmacılara döndü. Peki, Masterchef yarışması sonrasında ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmacıları nasıl bir açıklama yaptılar?

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25 Ara 2021 - 12:32 Ankara- Yaşam

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