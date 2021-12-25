- 25 Ara 2021 - 12:48 G: 25 Ara 2021 - 12:58

Ankara Türk Telekom Ev İnternet Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? En Ucuz Ev İnterneti Ne Kadar? İşte TTNET İnternet Abonelik Fiyatları…

Her yıl aralık ayında artan ev internet aboneliği ücreti, bu yıl da artış gösterdi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan internet aboneliği ücretleri, vatandaşlar ile geçtiğimiz günlerde paylaştı. Sizde Ankara Türk Telekom Abonelik ücretlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her yıl aralık ayında artan ev internet aboneliği ücreti, bu yıl da artış gösterdi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan internet aboneliği ücretleri, vatandaşlar ile geçtiğimiz günlerde paylaştı. Yeni internet fiyatlarını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara Türk Telekom ev internet aboneliği ücreti 2022 ne kadar? En ucuz ev interneti ne kadar? İşte TTNET internet abonelik fiyatları…

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25 Ara 2021 - 12:48 - Teknoloji

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