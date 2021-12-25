Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar?
Yeni yıl öncesi harekete geçen EPDK, 2022 yılı doğalgaz aboneliği ücretlerini de belirlemiş bulunuyor. Sizde EPDK'nın aldığı kararlar doğrultusunda Ankara Doğalgaz abonelik ücretlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Elektrik ve su abonelik ücretlerinin ardından doğalgaz aboneliğine de beklenen zam gelmiş bulunuyor. Elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), aynı zamanda doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevlerini de üstleniyor. Konuyla ilgili yeni yıl öncesi harekete geçen EPDK, 2022 yılı doğalgaz aboneliği ücretlerini de belirlemiş bulunuyor. Peki, Ankara doğalgaz aboneliği ücreti 2022 ne kadar? Ankara doğalgaz aboneliği kaç lira 2022? Başkent Gaz abonelik ücreti 2022 ne kadar? İşte, detaylar…
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25 Ara 2021 - 13:08 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.