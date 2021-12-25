Elektrik ve su abonelik ücretlerinin ardından doğalgaz aboneliğine de beklenen zam gelmiş bulunuyor. Elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), aynı zamanda doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevlerini de üstleniyor. Konuyla ilgili yeni yıl öncesi harekete geçen EPDK, 2022 yılı doğalgaz aboneliği ücretlerini de belirlemiş bulunuyor. Peki, Ankara doğalgaz aboneliği ücreti 2022 ne kadar? Ankara doğalgaz aboneliği kaç lira 2022? Başkent Gaz abonelik ücreti 2022 ne kadar? İşte, detaylar…



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