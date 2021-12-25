Artan geçim sıkıntısı elektrik, su ve doğalgaz gibi faturaların gecikmesine, hatta bazı durumlarda ödenememesine neden oluyor. Faturalarını geciktiren vatandaşlar ise, elektriklerin ne zaman kesileceğini merak ediyor. Öte yandan elektrik kesilmesinde olduğu gibi fatura ödendikten sonra elektriklerine yeniden açılmasında da belirli bir süreyi beklemek gerekiyor. Peki, elektriği kestiler nasıl ne zaman açılır? Ankara elektrik açma kapama bedeli 2022 ne kadar? Enerjisa elektrik kaç günde kesilir? İşte, detaylar…



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