Su ve elektrik aboneliklerinde olduğu gibi doğalgaz aboneliğinde de faturanın ödenmemesi halinde doğalgaz kesilmesi işlemine gidiliyor. Dönem dönem geciken faturalar vatandaşların bu kesintiler ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Öte yandan kesik olan doğalgazlarını yeniden bağlatmak isteyen vatandaşların birtakım işlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Peki, doğalgazı kestiler nasıl ne zaman açılır? Ankara Doğalgaz açma kapama bedeli 2022 ne kadar? Başkent Doğalgaz kaç günde kesilir? İşte, detaylar…



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