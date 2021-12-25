Doğalgazı Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Doğalgaz Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Başkent Doğalgaz Kaç Günde Kesilir?
Su ve elektrik aboneliklerinde olduğu gibi doğalgaz aboneliğinde de faturanın ödenmemesi halinde doğalgaz kesilmesi işlemine gidiliyor. Dönem dönem geciken faturalar vatandaşların bu kesintiler ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Sizde Ankara Doğalgaz kesintilerinde ödeyeceğiniz açma kapama ücretlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Su ve elektrik aboneliklerinde olduğu gibi doğalgaz aboneliğinde de faturanın ödenmemesi halinde doğalgaz kesilmesi işlemine gidiliyor. Dönem dönem geciken faturalar vatandaşların bu kesintiler ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Öte yandan kesik olan doğalgazlarını yeniden bağlatmak isteyen vatandaşların birtakım işlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Peki, doğalgazı kestiler nasıl ne zaman açılır? Ankara Doğalgaz açma kapama bedeli 2022 ne kadar? Başkent Doğalgaz kaç günde kesilir? İşte, detaylar…
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25 Ara 2021 - 13:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.