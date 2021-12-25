- 25 Ara 2021 - 13:11 G: 25 Ara 2021 - 13:19

Masterchef Danilo Şefin Eski Eşinden Skandal Gönderme! 20 Dakikada 9 Yıllık İlişkilerini Sonlandırmışlardı, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…

TV8 ekranlarında yer alan Masterchef’te jüri üyesi olarak yer alan Danilo Şef’in eski eşinden sknadal bir açıklama geldi. 20 dakika içerisinde 9 yıllık ilişkiyi bitiren Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise şok gönderme geldi.

Tam 9 yıldır evli olan çift, boşanma kararlarıyla hayranlarını derinden üzmüştü. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2021 - 13:11 Ankara- Yaşam

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