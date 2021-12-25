Masterchef Danilo Şefin Eski Eşinden Skandal Gönderme! 20 Dakikada 9 Yıllık İlişkilerini Sonlandırmışlardı, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…

Tam 9 yıldır evli olan çift, boşanma kararlarıyla hayranlarını derinden üzmüştü. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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