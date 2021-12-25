25 Ara 2021 - 13:11 Güncelleme: 25 Ara 2021 - 13:19
Masterchef Danilo Şefin Eski Eşinden Skandal Gönderme! 20 Dakikada 9 Yıllık İlişkilerini Sonlandırmışlardı, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…
TV8 ekranlarında yer alan Masterchef’te jüri üyesi olarak yer alan Danilo Şef’in eski eşinden sknadal bir açıklama geldi. 20 dakika içerisinde 9 yıllık ilişkiyi bitiren Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise şok gönderme geldi.
Tam 9 yıldır evli olan çift, boşanma kararlarıyla hayranlarını derinden üzmüştü. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.