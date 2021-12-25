ASKİ Kesilen Su Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara ASKİ Su Açma Kapama Ücreti Ne Kadar? ASKİ 1m3 Su Kaç TL 2021?
Ankaralıların sularını sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentin su ile ilgili her türlü işlemini gerçekleştiriyor. Elbette bu işlemlere, faturalarını ödemeyen ya da çeşitli nedenler ile ödeyemeyen vatandaşların aboneliklerini kesintiye uğratma işlemi de dahil oluyor. Sizde ASKİ su açma kapama ücretlerini merak ediyorsanız işte tüm detaylar...
Ankaralıların sularını sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentin su ile ilgili her türlü işlemini gerçekleştiriyor. Elbette bu işlemlere, faturalarını ödemeyen ya da çeşitli nedenler ile ödeyemeyen vatandaşların aboneliklerini kesintiye uğratma işlemi de dahil oluyor. Öte yandan su faturalarını kesintilerin ardından ödeyen başkentliler, sularının ne zaman geri geleceğini merak ediyor. Peki, ASKİ kesilen su nasıl ne zaman açılır? Ankara ASKİ su açma kapama ücreti ne kadar? ASKİ 1m3 su kaç TL 2021? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
25 Ara 2021 - 13:22 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.