- 25 Ara 2021 - 13:22 G: 25 Ara 2021 - 13:26

ASKİ Kesilen Su Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara ASKİ Su Açma Kapama Ücreti Ne Kadar? ASKİ 1m3 Su Kaç TL 2021?

Ankaralıların sularını sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentin su ile ilgili her türlü işlemini gerçekleştiriyor. Elbette bu işlemlere, faturalarını ödemeyen ya da çeşitli nedenler ile ödeyemeyen vatandaşların aboneliklerini kesintiye uğratma işlemi de dahil oluyor. Sizde ASKİ su açma kapama ücretlerini merak ediyorsanız işte tüm detaylar...

Ankaralıların sularını sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentin su ile ilgili her türlü işlemini gerçekleştiriyor. Elbette bu işlemlere, faturalarını ödemeyen ya da çeşitli nedenler ile ödeyemeyen vatandaşların aboneliklerini kesintiye uğratma işlemi de dahil oluyor. Öte yandan su faturalarını kesintilerin ardından ödeyen başkentliler, sularının ne zaman geri geleceğini merak ediyor. Peki, ASKİ kesilen su nasıl ne zaman açılır? Ankara ASKİ su açma kapama ücreti ne kadar? ASKİ 1m3 su kaç TL 2021? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

25 Ara 2021 - 13:22 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir?  mask
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir? 
Ankara Bala İsmi Nereden Gelir? Bala İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Bala İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir?  mask
Ankara Bala İsmi Nereden Gelir? Bala İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Bala İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir? 
Ankara Otobüs Biletleri Ne Kadar? Ankara Gaziantep, Ankara Kayseri Ve Ankara İstanbul Otobüs Biletleri Ne Kadar? mask
Ankara Otobüs Biletleri Ne Kadar? Ankara Gaziantep, Ankara Kayseri Ve Ankara İstanbul Otobüs Biletleri Ne Kadar?
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte? mask
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte?
Ankara Taksi Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022 mask
Ankara Taksi Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022
Ankara Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL? mask
Ankara Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL?
Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor? mask
Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor?
Ankara'da Yürüyüş Yapılacak Yerler? Ankarada Hangi Parka Gidilir? Ankara'nın En Büyük Parkı Hangisi? Ankara Parkları mask
Ankara'da Yürüyüş Yapılacak Yerler? Ankarada Hangi Parka Gidilir? Ankara'nın En Büyük Parkı Hangisi? Ankara Parkları
Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Cumhuriyet müzesinde neler var? Cumhuriyet Müzesi hangi günler açık? mask
Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Cumhuriyet müzesinde neler var? Cumhuriyet Müzesi hangi günler açık?
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları... mask
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Doğalgazı Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Doğalgaz Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Başkent Doğalgaz Kaç Günde Kesilir? mask
Doğalgazı Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Doğalgaz Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Başkent Doğalgaz Kaç Günde Kesilir?
Elektriği Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Elektrik Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Enerjisa Elektrik Kaç Günde Kesilir? mask
Elektriği Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Elektrik Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Enerjisa Elektrik Kaç Günde Kesilir?
Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar? mask
Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar?
Ankara Su Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Su Abonesine Ne Kadar Gidiyor 2022? ASKİ Su Abonelik 2022 Ücreti Ne Kadar? mask
Ankara Su Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Su Abonesine Ne Kadar Gidiyor 2022? ASKİ Su Abonelik 2022 Ücreti Ne Kadar?
25 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Esra Erol'da 24 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 24 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir?  mask
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir? 
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
24 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
24 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doğalgazı Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Doğalgaz Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Başkent Doğalgaz Kaç Günde Kesilir? mask
Doğalgazı Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Doğalgaz Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Başkent Doğalgaz Kaç Günde Kesilir?
Elektriği Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Elektrik Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Enerjisa Elektrik Kaç Günde Kesilir? mask
Elektriği Kestiler Nasıl Ne Zaman Açılır? Ankara Elektrik Açma Kapama Bedeli 2022 Ne Kadar? Enerjisa Elektrik Kaç Günde Kesilir?
Masterchef Danilo Şefin Eski Eşinden Skandal Gönderme! 20 Dakikada 9 Yıllık İlişkilerini Sonlandırmışlardı, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… mask
Masterchef Danilo Şefin Eski Eşinden Skandal Gönderme! 20 Dakikada 9 Yıllık İlişkilerini Sonlandırmışlardı, Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…
Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar? mask
Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar?
Ankara Türk Telekom Ev İnternet Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? En Ucuz Ev İnterneti Ne Kadar? İşte TTNET İnternet Abonelik Fiyatları… mask
Ankara Türk Telekom Ev İnternet Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? En Ucuz Ev İnterneti Ne Kadar? İşte TTNET İnternet Abonelik Fiyatları…
Ankara Su Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Su Abonesine Ne Kadar Gidiyor 2022? ASKİ Su Abonelik 2022 Ücreti Ne Kadar? mask
Ankara Su Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Su Abonesine Ne Kadar Gidiyor 2022? ASKİ Su Abonelik 2022 Ücreti Ne Kadar?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status