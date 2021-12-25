Ankaralıların sularını sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentin su ile ilgili her türlü işlemini gerçekleştiriyor. Elbette bu işlemlere, faturalarını ödemeyen ya da çeşitli nedenler ile ödeyemeyen vatandaşların aboneliklerini kesintiye uğratma işlemi de dahil oluyor. Öte yandan su faturalarını kesintilerin ardından ödeyen başkentliler, sularının ne zaman geri geleceğini merak ediyor. Peki, ASKİ kesilen su nasıl ne zaman açılır? Ankara ASKİ su açma kapama ücreti ne kadar? ASKİ 1m3 su kaç TL 2021? İşte, detaylar…



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