Çukur’un Sena’sı Kasıklarına Kadar Açtı, Bacak Şov Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! “Acil İtfaiye”
SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve bir döneme imzasını atan Çukur dizisinde Sena karakterine hayat vererek çok beğenilen Dilan Çiçek Deniz, kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle bacak şov yaptı. Midi boy bir elbise giyen güzel isim, nefesleri keserken; Instagram paylaşımlarıyla cayır cayır yaktı. Birçok kişi ise “Acil itfaiye” yorumlarını yaptılar. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Thor’dan evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını yazdırmıştı. İstanbul Boğazı’nda evlenme teklifi alırken; birçok kişi ise bu durumu intihar girişimi sanmış ve polislere ihbar etmişlerdi. Dilan Çiçek Deniz ise intihar ihbarlarının doğru olmadığını göstermek adına yüzüklü parmağını havaya kaldırmıştı. Milyonları şoke eden bu durum sonrasında Dilan Çiçek Deniz’in yüzüğü ise ağızları açık bıraktı. Şimdi ise Dilan Çiçek Deniz’in sosyal medya paylaşımları nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.