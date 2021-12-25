Çukur’un Sena’sı Kasıklarına Kadar Açtı, Bacak Şov Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! “Acil İtfaiye”

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Thor’dan evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını yazdırmıştı. İstanbul Boğazı’nda evlenme teklifi alırken; birçok kişi ise bu durumu intihar girişimi sanmış ve polislere ihbar etmişlerdi. Dilan Çiçek Deniz ise intihar ihbarlarının doğru olmadığını göstermek adına yüzüklü parmağını havaya kaldırmıştı. Milyonları şoke eden bu durum sonrasında Dilan Çiçek Deniz’in yüzüğü ise ağızları açık bıraktı. Şimdi ise Dilan Çiçek Deniz’in sosyal medya paylaşımları nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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