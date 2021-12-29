- 29 Ara 2021 - 12:04 G: 29 Ara 2021 - 12:05

Emekli maaşı 2022 promosyonu ne kadar? 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri! belli oldu! İşte 2100 TL Promosyon Veren O Banka....

Yılbaşı öncesi cebini biraz olsun rahatlatmak isteyen vatandaşlar, bankaların verdiği promosyona gözünü çevirdi. Bu esnada yeni müşteri elde etmek isteyen bankalar ise, promosyon ücretlerini artırdı ve emeklileri bankalarına taşımak için adeta yarışa girdi. İşte Emeklilere Rekor Promosyon veren bankalar...

Yılbaşı öncesi cebini biraz olsun rahatlatmak isteyen vatandaşlar, bankaların verdiği promosyona gözünü çevirdi. Bu esnada yeni müşteri elde etmek isteyen bankalar ise, promosyon ücretlerini artırdı ve emeklileri bankalarına taşımak için adeta yarışa girdi.

DENİZBANK

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

İŞBANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,

3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde
İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

AKBANK

Akbank şu açıklamayı yaptı; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL

Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100

Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500

Emeklilere rekor bir promosyon ödeyen o bankanın verdiği miktar ise, herkesi şaşırttı! Peki, emekliye rekor promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2100 TL ödeme yapan o bankayı açıklıyoruz…

29 Ara 2021 - 12:04 - Ekonomi

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Emekli maaşı 2022 promosyonu ne kadar? 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri! belli oldu! İşte 2100 TL Promosyon Veren O Banka.... mask
Emekli maaşı 2022 promosyonu ne kadar? 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri! belli oldu! İşte 2100 TL Promosyon Veren O Banka....
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