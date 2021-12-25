Emekli maaşı 2022 promosyonu ne kadar? İşte 2100 TL Promosyon Veren O Banka....
Yılbaşı öncesi cebini biraz olsun rahatlatmak isteyen vatandaşlar, bankaların verdiği promosyona gözünü çevirdi. Bu esnada yeni müşteri elde etmek isteyen bankalar ise, promosyon ücretlerini artırdı ve emeklileri bankalarına taşımak için adeta yarışa girdi. İşte Emeklilere Rekor Promosyon veren bankalar...
Yılbaşı öncesi cebini biraz olsun rahatlatmak isteyen vatandaşlar, bankaların verdiği promosyona gözünü çevirdi. Bu esnada yeni müşteri elde etmek isteyen bankalar ise, promosyon ücretlerini artırdı ve emeklileri bankalarına taşımak için adeta yarışa girdi. Emeklilere rekor bir promosyon ödeyen o bankanın verdiği miktar ise, herkesi şaşırttı! Peki, emekliye rekor promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2100 TL ödeme yapan o bankayı açıklıyoruz…
25 Ara 2021 - 21:08 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.