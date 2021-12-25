- 25 Ara 2021 - 21:08

Emekli maaşı 2022 promosyonu ne kadar? İşte 2100 TL Promosyon Veren O Banka....

Yılbaşı öncesi cebini biraz olsun rahatlatmak isteyen vatandaşlar, bankaların verdiği promosyona gözünü çevirdi. Bu esnada yeni müşteri elde etmek isteyen bankalar ise, promosyon ücretlerini artırdı ve emeklileri bankalarına taşımak için adeta yarışa girdi. İşte Emeklilere Rekor Promosyon veren bankalar...

Yılbaşı öncesi cebini biraz olsun rahatlatmak isteyen vatandaşlar, bankaların verdiği promosyona gözünü çevirdi. Bu esnada yeni müşteri elde etmek isteyen bankalar ise, promosyon ücretlerini artırdı ve emeklileri bankalarına taşımak için adeta yarışa girdi. Emeklilere rekor bir promosyon ödeyen o bankanın verdiği miktar ise, herkesi şaşırttı! Peki, emekliye rekor promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2100 TL ödeme yapan o bankayı açıklıyoruz…

25 Ara 2021 - 21:08 - Ekonomi

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