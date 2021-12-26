- 26 Ara 2021 - 21:58

40 Yıl Geçse Kokusunu Asla Unutamayacağınız Burç Hangisidir? İşte Tadı Damağınızda Kalacak O Burç...

Kişilerin gündelik yaşamlarının içerisinde vermeleri gereken kararlara ya da yaşadıkları olaylar karşısında takınacakları tavırlara ve farklı başlıklar altında değerlendirilebilecek daha birçok konuya, sahip oldukları burçlar direkt olarak etki göstermektedir. Sizde 40 yıl geçşe aşkını unutmayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Kişilerin gündelik yaşamlarının içerisinde vermeleri gereken kararlara ya da yaşadıkları olaylar karşısında takınacakları tavırlara ve farklı başlıklar altında değerlendirilebilecek daha birçok konuya, sahip oldukları burçlar direkt olarak etki göstermektedir. Yıldız takımları tarafından yönetilen burçlar, kişilerin kendilerini oluşturmalarını sağlayan karakteristik özelliklerin farklı şekillerde ortaya çıkmasını sağlamaktadır.


Detaylar diğer sayfada!

26 Ara 2021 - 21:58 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
2022 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Hangi Burca Çıkma İhtimali Yüksektir? İşte Yeni Yılın İlk Zengini O Burç Olacak... mask
2022 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Hangi Burca Çıkma İhtimali Yüksektir? İşte Yeni Yılın İlk Zengini O Burç Olacak...
Hangi Burcun Sözüne Asla İnanılmaz? İşte Konuşurken Bile Güven Vermeyen O Burç... mask
Hangi Burcun Sözüne Asla İnanılmaz? İşte Konuşurken Bile Güven Vermeyen O Burç...
En Sıcak Kanlı Burç Hangisidir? İşte sevgilisi şımartacak burçlar… mask
En Sıcak Kanlı Burç Hangisidir? İşte sevgilisi şımartacak burçlar…
En çok kazık yiyen burçlar hangisidir? İşte Her Zaman Çok Sevip Sürekli Kazık Yiyen O Burçlar… mask
En çok kazık yiyen burçlar hangisidir? İşte Her Zaman Çok Sevip Sürekli Kazık Yiyen O Burçlar…
Bu Burçlar Öyle Vefalı ki; Yürekleri Pamuk Gibi! İşte O En Vefalı Burçlar... mask
Bu Burçlar Öyle Vefalı ki; Yürekleri Pamuk Gibi! İşte O En Vefalı Burçlar...
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu, Zam Gel Mi? En Düşük İşsizlik Maaşı 2022 Yılın da Ne Kadar? mask
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu, Zam Gel Mi? En Düşük İşsizlik Maaşı 2022 Yılın da Ne Kadar?
Hangi Burca Elini Verirsen Parmağını Eksik Alırsın? İşte Emanet Aldığı Eşyayı Geri Vermeyen O Burç... mask
Hangi Burca Elini Verirsen Parmağını Eksik Alırsın? İşte Emanet Aldığı Eşyayı Geri Vermeyen O Burç...
Ukrayna Asgari Ücret Ne Kadar 2022? Ukrayna Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Ukrayna'da Ekmek Ne Kadar 2022? Ukrayna Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz? mask
Ukrayna Asgari Ücret Ne Kadar 2022? Ukrayna Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Ukrayna'da Ekmek Ne Kadar 2022? Ukrayna Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz?
Burçlar Neye Üzülür, Sevinir, Kızar, Çıldırır? İşte Hayatta En Mutlu ve En Üzüntülü Burç Sıralaması... mask
Burçlar Neye Üzülür, Sevinir, Kızar, Çıldırır? İşte Hayatta En Mutlu ve En Üzüntülü Burç Sıralaması...
En Korkak Burç Hangisidir? İşte Her Olayda Kuyruğunu Saklayan O Burç… mask
En Korkak Burç Hangisidir? İşte Her Olayda Kuyruğunu Saklayan O Burç…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2022 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Hangi Burca Çıkma İhtimali Yüksektir? İşte Yeni Yılın İlk Zengini O Burç Olacak... mask
2022 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Hangi Burca Çıkma İhtimali Yüksektir? İşte Yeni Yılın İlk Zengini O Burç Olacak...
2022 Yılında İş Hayatında Başarılı Olacak Burçlar Hangisidir? İşte 2022 Yılında Kariyeri Parlayacak O Burçlar... mask
2022 Yılında İş Hayatında Başarılı Olacak Burçlar Hangisidir? İşte 2022 Yılında Kariyeri Parlayacak O Burçlar...
Yargı Dizisinin Ceylin'ne Nazar Değdi? Hastanelik mi Oldu? Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Şok... mask
Yargı Dizisinin Ceylin'ne Nazar Değdi? Hastanelik mi Oldu? Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Şok...
Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar? mask
Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar?
Boğa burcu nasıl biridir, rengi nedir? Boğa burcu parayı sever mi? Boğa burcu kadın ve erkeğinin özellikleri nelerdir? mask
Boğa burcu nasıl biridir, rengi nedir? Boğa burcu parayı sever mi? Boğa burcu kadın ve erkeğinin özellikleri nelerdir?
Masterchef Yarışmasının Kazananı İfşa Edildi! Pazar Gecesi Gözyaşları Sel Olup Akacak! Öyle Bir İsim Potaya Gidiyor Ki, Seyirci Sinir Krizi Geçirdi! mask
Masterchef Yarışmasının Kazananı İfşa Edildi! Pazar Gecesi Gözyaşları Sel Olup Akacak! Öyle Bir İsim Potaya Gidiyor Ki, Seyirci Sinir Krizi Geçirdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status