Her burcun insanı aşk hayatında birbirinden farklı birer insana dönüşüyor. Bazı burcun insanları sadakat ne bilmezken, bazı burcun insanları sevdiğine adeta tutku ile bağlanıyor. Ne olursa olsun sevdiği kişiyi asla terk etmek istemeyen o burcun insanları, Zodyak kuşağının en tutkulu aşıkları olarak biliniyor. Öte yandan sevdiğine tutku ile bağlı olan ve sevdiği kişiyi asla terk etmeyecek olan o burcu duyanlar şaşkınlığı gizleyemiyor! Peki, hangi burç sevdiğine tutkuyla bağlıdır? İşte asla terk etmeyen o burç…