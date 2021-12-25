Sürpriz Yaparak Sevgisini Gösteren Burç Hangisidir? İşte Sevdiğini Yeni Yılda Hep Şaşırtacak O Burç…
Her burcun sevgisini gösterme biçimi birbirine göre değişiklik gösteriyor. Yönetici gezegenleri etkisi altında inanılmaz derecede sevgi dolu insanlar olan Yengeçler, sarılmaya bayılırken; soğuk yapıda olan Başaklar, kolay kolay sevdiklerini söyleyemiyor. İşte sevgisini sürpriz yaparak gösteren burçlarla ilgili detaylar haberimizde...
Her burcun sevgisini gösterme biçimi birbirine göre değişiklik gösteriyor. Yönetici gezegenleri etkisi altında inanılmaz derecede sevgi dolu insanlar olan Yengeçler, sarılmaya bayılırken; soğuk yapıda olan Başaklar, kolay kolay sevdiklerini söyleyemiyor. Ancak, öyle bir burç var ki, sevdiği kişileri her daim sürprizlere boğmaktan kendisini alıkoyamıyor. Öte yandan sevgilisini hep şaşırtan o burcu görenler de bir hayli şaşırıyor! Peki, sürpriz yaparak sevgisini gösteren burç hangisidir? İşte sevdiğini hep şaşırtan o burç…
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25 Ara 2021 - 20:51 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.