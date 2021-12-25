Gülümsemesiyle Kalbinize Ok Atacak Burçlar Hangisidir? İşte Gülüşü Baldan Tatlı O Burç…

Her burcun fiziksel özellikleri etkisi altında olduğu gezegenin enerjisi ile şekilleniyor. Evet bazı insanların çift yaratıldığı iddiası ya da birbirine çok benzediği düşüncesi temelde o iki kişinin aynı burca sahip olmasından kaynaklanıyor. Fiziksel olarak diğerlerinden farklı olan ve gülüşü adeta baldan tatlı olan o burç ise, herkesi kolayca baştan çıkarabiliyor. Öte yandan gülerken çevresindekilere enerji veren o burcu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, gülüşü baldan tatlı güzel burç hangisidir? İşte gülerken enerji veren o burç…



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