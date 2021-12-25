Gülümsemesiyle Kalbinize Ok Atacak Burçlar Hangisidir? İşte Gülüşü Baldan Tatlı O Burç…
Her burcun fiziksel özellikleri etkisi altında olduğu gezegenin enerjisi ile şekilleniyor. Evet bazı insanların çift yaratıldığı iddiası ya da birbirine çok benzediği düşüncesi temelde o iki kişinin aynı burca sahip olmasından kaynaklanıyor. Sizde Gülüşü ile Baldan tatlı hale gelen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun fiziksel özellikleri etkisi altında olduğu gezegenin enerjisi ile şekilleniyor. Evet bazı insanların çift yaratıldığı iddiası ya da birbirine çok benzediği düşüncesi temelde o iki kişinin aynı burca sahip olmasından kaynaklanıyor. Fiziksel olarak diğerlerinden farklı olan ve gülüşü adeta baldan tatlı olan o burç ise, herkesi kolayca baştan çıkarabiliyor. Öte yandan gülerken çevresindekilere enerji veren o burcu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, gülüşü baldan tatlı güzel burç hangisidir? İşte gülerken enerji veren o burç…
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25 Ara 2021 - 20:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.