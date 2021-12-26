Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Ara 2021 - 00:21

Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Değil, Hadise Geliyor! Her Şey Ortaya Çıktı, Yapımcı Şok Kararını Verdi! “Hadi Be” ...

Kanal D ekranlarının en sevilen Camdaki Kız dizisine kısa bir süre önce Hande Erçel’in geleceği iddia edilmişti ama şimdi Hadise’nin geleceği gündeme bomba gibi düştü. Her şey ortaya çıkarken; çekimlere dair ilk detaylarda iddialara göre açıklandı. Yapımcının karar verdiği konuşulurken; “Hadi be” yorumları da Instagram’da sık sık geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…