- 26 Ara 2021 - 00:21

Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Değil, Hadise Geliyor! Her Şey Ortaya Çıktı, Yapımcı Şok Kararını Verdi! “Hadi Be” ...

Kanal D ekranlarının en sevilen Camdaki Kız dizisine kısa bir süre önce Hande Erçel’in geleceği iddia edilmişti ama şimdi Hadise’nin geleceği gündeme bomba gibi düştü. Her şey ortaya çıkarken; çekimlere dair ilk detaylarda iddialara göre açıklandı. Yapımcının karar verdiği konuşulurken; “Hadi be” yorumları da Instagram’da sık sık geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut ve Nur Sürer gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümüyle şok etmişti. Melisa’nın kimliği ortaya çıkarken; Muzo ise köşeye sıkışmıştı. Selen’in hamile olmadığını ise dizide büyük yankı uyandırmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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26 Ara 2021 - 00:21 Ankara- Yaşam

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