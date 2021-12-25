Masterchef Pelin’e Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirecek! Danilo Şefle Sevgili İddialarına “Aşk Yaşıyorum” Demişti…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, yarışma sonrasında bambaşka birisine dönüştü. Açılıp saçılan başarılı şef adayının bu pozlarına Esra Erol’a katılıp başkasına talip olan sevgilisinin delireceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Kısa bir süre önce Danilo Şefle aşk iddialarına “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Pelin Zaman, hayranlarını gözü yaşlı bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla yarışma sonrasında ününe ün katmaya devam eden Pelin Zaman’ın değişimi dengeleri değiştirdi. Açılıp saçılan güzel yarışmacının son halini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.