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25 Ara 2021 - 18:23

Masterchef Pelin’e Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirecek! Danilo Şefle Sevgili İddialarına “Aşk Yaşıyorum” Demişti…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, yarışma sonrasında bambaşka birisine dönüştü. Açılıp saçılan başarılı şef adayının bu pozlarına Esra Erol’a katılıp başkasına talip olan sevgilisinin delireceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Kısa bir süre önce Danilo Şefle aşk iddialarına “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…