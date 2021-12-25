- 25 Ara 2021 - 18:50 G: 25 Ara 2021 - 19:03

Kardeşlerim Dizisinin Kadir’iyle İlgili İnanılmaz Gelişme! Tüm Bildiklerinizi Unutun, Bu Bambaşka Bir Şey! Diziye Yeniden Mi Dönüyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı hakkında inanılmaz bir gelişme yaşandı. Bu bilginin ise tüm bildiklerinizi unutturacağına dair yorumlara neden oldu. Bambaşka bir olay yaşatan Kardeşlerim dizisine Kadir yeniden mi geliyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgın Coşkun ve Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinden Kadir karakteri geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılmıştı. Şimdi ise Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir hakkında skandal karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2021 - 18:50 Ankara- Yaşam

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