Kardeşlerim Dizisinin Kadir’iyle İlgili Şok Gelişme! Tüm Bildiklerinizi Unutun, Bu Bambaşka Bir Şey! Diziye Yeniden Mi Dönüyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı hakkında inanılmaz bir gelişme yaşandı. Bu bilginin ise tüm bildiklerinizi unutturacağına dair yorumlara neden oldu. Bambaşka bir olay yaşatan Kardeşlerim dizisine Kadir yeniden mi geliyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgın Coşkun ve Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinden Kadir karakteri geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılmıştı. Şimdi ise Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir hakkında skandal karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.