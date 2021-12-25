Yargı Dizisinin Ceylin’i Hastanelik mi Oldu? Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! “Ben İyiyim Ama…” Ağızları Açık Kaldı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in kısa bir süre önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Pınar Deniz’den hastane açıklaması geldi. “Ben iyiyim ama…” yorumunda bulunarak şok açıklamalara yer verdi. İşte milyonların ağzını açık bırakan o olay!
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü bu Pazar akşamı ekranlara geleceği düşünülürken bir anda bir sürpriz patlamış ve dizinin yeni yayın günü 9 Ocak’a alınmıştı. Bunun başlıca sebebi Pınar Deniz’in koronavirüse yakalanması olurken; diğeri ise yılbaşı tatili oldu. Pınar Deniz ise sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.