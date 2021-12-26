- 26 Ara 2021 - 21:53

Yargı Dizisinin Ceylin'ne Nazar Değdi? Hastanelik mi Oldu? Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Şok...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in kısa bir süre önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Pınar Deniz’den hastane açıklaması geldi. “Ben iyiyim ama…” yorumunda bulunarak şok açıklamalara yer verdi. İşte milyonların ağzını açık bırakan o olay!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü bu Pazar akşamı ekranlara geleceği düşünülürken bir anda bir sürpriz patlamış ve dizinin yeni yayın günü 9 Ocak’a alınmıştı. Bunun başlıca sebebi Pınar Deniz’in koronavirüse yakalanması olurken; diğeri ise yılbaşı tatili oldu. Pınar Deniz ise sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Ara 2021 - 21:53 Ankara- Yaşam

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