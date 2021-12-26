Yargı Dizisinin Ceylin'ne Nazar Değdi? Hastanelik mi Oldu? Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Şok...

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü bu Pazar akşamı ekranlara geleceği düşünülürken bir anda bir sürpriz patlamış ve dizinin yeni yayın günü 9 Ocak’a alınmıştı. Bunun başlıca sebebi Pınar Deniz’in koronavirüse yakalanması olurken; diğeri ise yılbaşı tatili oldu. Pınar Deniz ise sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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