- 26 Ara 2021 - 11:18 G: 26 Ara 2021 - 11:27

Survivor Batuhan Karacakaya'nın Hayatıyla İlgili İnanılmaz Gerçek! Görünce Şok Olacaksınız... Herkes En Az 30 Diyordu! Meğer Alakası Yokmuş! Batuhan Karacakaya Kimdir?

Survivor 2021'de Ünlüler takımının favori yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Karacakaya, beklenmeyen bir anda elenmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Batuhan Karacakaya, hala magazin gündeminin enleri arasında yer alırken; hayatıyla ilgili ortaya çıkan o gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Herkes en az 30 derken meğer o...

Survivor'ın yıldız yarışmacılarından olan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz sezon adaya geldiği an itibarıyla gündeme oturmuştu. Hoş, adadan gitmesiyle birlikte bir türlü gündemden inmemiş, uzun zaman enler arasında yer almıştı. Şuanda da magazin gündeminde sık sık adı anılan Batuhan Karacakaya ile ilgili herkesi şaşırtan o gerçek ortaya çıktı! Bakın o gerçek neymiş?

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26 Ara 2021 - 11:18 Ankara- Yaşam

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