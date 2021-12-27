ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 27Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’da düzenli olarak gerçekleştirilen su altyapısı bakım ve onarım çalışmaları, yeni haftada da devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek olan çalışmaların su kesintileri çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 27 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 27 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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