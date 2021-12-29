- 29 Ara 2021 - 21:41

Masterchef Mert Geliyor, Burcu Gidiyor! Acun Medya ve Yapım Ekibi Kararını Verdi! TV8 Ekranları İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında skandal bir olay yaşanacak! İddialara göre Masterchef Mert yeniden yarışmaya geliyor ve Burcu Önal yarışmadan gidiyor! Acun Medyanın ve yapım ekibinin kararını verdiği konuşulurken; TV8 ekranlarında ilk kez böyle bir şeyin yaşanacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Mert yarışmaya veda eden isim olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Burcu’nun eleneceği ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2021 - 21:41 Ankara- Yaşam

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Masterchef Mert Geliyor, Burcu Gidiyor! Acun Medya ve Yapım Ekibi Kararını Verdi! TV8 Ekranları İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak! mask
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