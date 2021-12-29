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29 Ara 2021 - 21:41

Masterchef Mert Geliyor, Burcu Gidiyor! Acun Medya ve Yapım Ekibi Kararını Verdi! TV8 Ekranları İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında skandal bir olay yaşanacak! İddialara göre Masterchef Mert yeniden yarışmaya geliyor ve Burcu Önal yarışmadan gidiyor! Acun Medyanın ve yapım ekibinin kararını verdiği konuşulurken; TV8 ekranlarında ilk kez böyle bir şeyin yaşanacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…