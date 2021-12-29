Üç Kuruş Dizisinde Nefesler Kesildi, Herkesten Beyninden Vurulmuşa Döndü! "Öldü" Deniyordu Ama Son Hali Zırıl Zırıl Ağlattı! "Yok Artık"
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’ta Kartal’ı yakıp yıkan bir gelişme resmen yaşandı. Cinayetlerin çözülmesinin hemen ardından Çıngıraklı Mahallesini hüngür hüngür ağlatan bir gelişe yaşandı ve Leyla biçare halde gözüktü! Seyirciyi delirten bu olaydan sonra Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisi Pazartesi akşamlarını tepetaklak etmeye devam ediyor. Her bölümü sevilerek izlenen dizinin son bölümünde ise İrfan Leyla’yı kaçırmıştı. Şimdi ise Leyla’nın skandal hali gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.