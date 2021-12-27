Ayçiçek Yağı Fiyatları BİM’de Ne Kadar Oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatları İndi Mi?

Dolar kurundan en hızlı etkilenen gıda ürünü olan ayçiçek yağı, döviz kurunun düşüşe geçmesi ile birlikte vatandaşların yeniden gündemine girdi. Yeni haftada yavaş yavaş etiketlere yansımaya başlayan döviz kurundaki düşüş, ayçiçek yağını da düşürdü. Öte yandan zincir mPeki, ayçiçek yağı fiyatları BİM’de ne kadar oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları indi mi? İşte, detaylar…



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