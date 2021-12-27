Ayçiçek Yağı Fiyatları BİM’de Ne Kadar Oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatları İndi Mi?
Dolar kurundan en hızlı etkilenen gıda ürünü olan ayçiçek yağı, döviz kurunun düşüşe geçmesi ile birlikte vatandaşların yeniden gündemine girdi. Yeni haftada yavaş yavaş etiketlere yansımaya başlayan döviz kurundaki düşüş, ayçiçek yağını da düşürdü. Sizde güncel kur ile birlikte düşüşe geçen ayçiçek yağı fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Dolar kurundan en hızlı etkilenen gıda ürünü olan ayçiçek yağı, döviz kurunun düşüşe geçmesi ile birlikte vatandaşların yeniden gündemine girdi. Yeni haftada yavaş yavaş etiketlere yansımaya başlayan döviz kurundaki düşüş, ayçiçek yağını da düşürdü. Öte yandan zincir mPeki, ayçiçek yağı fiyatları BİM’de ne kadar oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları indi mi? İşte, detaylar…
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27 Ara 2021 - 13:28 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.