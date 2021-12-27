- 27 Ara 2021 - 14:28 G: 27 Ara 2021 - 14:40

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’inden Acı Haber! Murat Ünalmış Kabus Gibi Açıklamayı Yaptı, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’tan acı haber geldi. Kabus gibi bir açıklamada bulunan başarılı oyuncu; göz yaşlarını sel olup akıttı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerden bulunan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon başlangıcında diziden ayrılmıştı. Diziye yeniden gireceği konuşulan Murat Ünalmış, ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise acı haberi duyurdu ve sevenlerini derinden üzdü. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu. Peki, Murat Ünalmış nasıl bir açıklamada bulundu?

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27 Ara 2021 - 14:28 Ankara- Yaşam

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