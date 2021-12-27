- 27 Ara 2021 - 14:52 G: 27 Ara 2021 - 15:04

Masterchef Mert’in Elinden Danilo Şef Tuttu! Evi Bile Yoktu, Hamlesi Şok Etti! Hayatı Yeniden Kazandı, Şampiyon Olsa Bu Kadar Olurdu! “Bu Kadarı da Pes”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dün akşam elenen isim Mert olmuştu. Hayranlarını derinden üzen Mert Yılmaz’ın elinden ise iddialara göre Danilo Şef tuttu! “Gidecek bir yerim yok” sözleriyle akıllarda kalan Mert Yılmaz için hamlede bulunan Danilo Şef, herkesi şok etti. Hayatını yeniden kazanan Mert Yılmaz, şampiyon olsa böyle bir fırsat bulamazdı! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten o olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Puanlama sisteminde tam 3 kez savaşan Mert Yılmaz, ağızları açık bırakmıştı. İlk başta sebzelerden bir yemek yapan Mert Yılmaz, şeflerden 15 puan almıştı. İkinci turda Somer Şefin imza yemeklerinden birini yapan Mert Yılmaz, 30 puan alarak elenen isim olmuştu. Peki, Masterchef Danilo Şef, yarışma hayatı biten Mert Yılmaz için ne yaptı?

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27 Ara 2021 - 14:52 Ankara- Yaşam

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