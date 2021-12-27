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27 Ara 2021 - 14:52

Masterchef Mert’in Elinden Danilo Şef Tuttu! Evi Bile Yoktu, Hamlesi Şok Etti! Hayatı Yeniden Kazandı, Şampiyon Olsa Bu Kadar Olurdu! “Bu Kadarı da Pes”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dün akşam elenen isim Mert olmuştu. Hayranlarını derinden üzen Mert Yılmaz’ın elinden ise iddialara göre Danilo Şef tuttu! “Gidecek bir yerim yok” sözleriyle akıllarda kalan Mert Yılmaz için hamlede bulunan Danilo Şef, herkesi şok etti. Hayatını yeniden kazanan Mert Yılmaz, şampiyon olsa böyle bir fırsat bulamazdı! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten o olay!