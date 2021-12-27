Her burcun insanı için 2022 yılı farklı farklı şeyler getiriyor. Bazı burcun insanları yeni yılda parayı bulacakken, bazı burcun insanları aşk yaşamında inanılmaz derecede yükselişe geçiyor. Özellikle aşk yaşamında parlak bir döneme girecek olan o burcun insanları için yıl sonuna kadar bir evliliğin yaşanması ise, çok muhtemel görünüyor. Öte yandan yeni yılda kaderi değişecek olan ve evlilik yolunda önemli adımlar atacak olan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, 2022 yılında evlenecek burçlar hangisidir? İşte yeni yılda kaderi değişecek o burçlar…



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