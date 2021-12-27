Kartal Tibet'in Üvey Oğlu Civan Canova Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Babası İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer
Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Kartal Tibet, şimdilerde yeniden mesleğine geri dönmeye karar verdi. Bu müjde ile hayranlarını bir hayli sevindiren Kartal Tibet, Yeşilçam hayranlarının yakın markajına girmeyi başardı. Sizde Kartal Tibet ve oğlu Civan Canova ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Kartal Tibet, şimdilerde yeniden mesleğine geri dönmeye karar verdi. Bu müjde ile hayranlarını bir hayli sevindiren Kartal Tibet, Yeşilçam hayranlarının yakın markajına girmeyi başardı. Bu esnada Kartal Tibet’in yaşına şaşıran Yeşilçam tutkunları, gördüklerine inanamadı! Peki, Kartal Tibet kaç yaşında? Kartal Tibet kimdir, aslen nerelidir? Kartal Tibet şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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27 Ara 2021 - 21:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.