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27 Ara 2021 - 21:47

Kartal Tibet'in Üvey Oğlu Civan Canova Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Babası İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer

Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Kartal Tibet, şimdilerde yeniden mesleğine geri dönmeye karar verdi. Bu müjde ile hayranlarını bir hayli sevindiren Kartal Tibet, Yeşilçam hayranlarının yakın markajına girmeyi başardı. Sizde Kartal Tibet ve oğlu Civan Canova ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...