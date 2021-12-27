- 27 Ara 2021 - 15:58 G: 27 Ara 2021 - 16:02

Ankara Hamsi Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da 27 Aralık 2021 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Hamsi, İstavrit Balık Fiyatları

Başkent Ankaralıların uygun fiyata ve taze balıklara kolaylıkla ulaşabildiği Ankara Ulus Hali, fiyatlarını her gün güncelleyip, kamuoyu ile paylaşıyor. Bugünün fiyatlarını da belirlemiş olan Ankara Ulus Hali balıkçılarından güncel fiyatlar haberimizde...

Başkent Ankaralıların uygun fiyata ve taze balıklara kolaylıkla ulaşabildiği Ankara Ulus Hali, fiyatlarını her gün güncelleyip, kamuoyu ile paylaşıyor. Bugünün fiyatlarını da belirlemiş olan Ankara Ulus Hali balıkçıları, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü balıkların ne kadar olduğunu vatandaşlara merak ettiriyor. Öte yandan bugünün balık fiyatlarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki, Ankara Hamsi fiyatları ne kadar? Ankara’da 27 Aralık 2021 güncel balık fiyatları ne oldu? İşte Ankara Ulus Hali hamsi, istavrit balık fiyatları…


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27 Ara 2021 - 15:58 - Yaşam

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