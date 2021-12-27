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27 Ara 2021 - 16:28

Masterchef Burcu’yu Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Hatasını Görmezden Gelmedi, Canlı Yayında… “Saygısızlık Ettin!” Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu’ya Mehmet Şef öyle şeyler dedi ki, “Yerden yere vurdu” yorumları arka arkaya geldi. Hatasını görmezden gelmeyen Mehmet Şef, canlı yayında çok sert sözlere yer verdi. Somer Şef ise “Saygısızlık ettin” yorumunda bulunarak; gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?