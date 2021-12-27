- 27 Ara 2021 - 16:28 G: 27 Ara 2021 - 16:37

Masterchef Burcu’yu Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Hatasını Görmezden Gelmedi, Canlı Yayında… “Saygısızlık Ettin!” Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu’ya Mehmet Şef öyle şeyler dedi ki, “Yerden yere vurdu” yorumları arka arkaya geldi. Hatasını görmezden gelmeyen Mehmet Şef, canlı yayında çok sert sözlere yer verdi. Somer Şef ise “Saygısızlık ettin” yorumunda bulunarak; gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde elenen isim
Mert olmuştu. Şeflerden puan alarak elenip elenmeyeceği ortaya çıkan yarışmacılardan ilk turda Hasan 19, Burcu 14, Mert ise 15 puan almıştı. İkinci turda Somer Şefin Kilis tava yemeğinden esinlenerek uyarladığı imza yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılardan Mert ise en düşük puanı almıştı. Tamda o anlarda Mehmet Şef, Burcu’ya çok sert sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2021 - 16:28 Ankara- Yaşam

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