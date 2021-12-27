Arkeolog Maaşı 2022 Ne Kadar? Arkeologlar Ne Kadar Kazanır 2022? Arkeolog Olmak İçin Hangi Bölüm Seçilmeli?

Günümüzün popüler mesleklerinden biri olan arkeologluk, 2022 yılında alacakları zam ile gündemlere gelmeye başlıyor. Yapılan işin görece eğlenceli olması nedeniyle çok sık toplumda tercih edilen mesleklerin başında gelen arkeoloji alanında çalışmak için alınması gereken bir eğitim de bulunuyor. Öte yandan arkeologların yeni yılda alacağı zam da neredeyse belli olmuş bulunuyor. Peki, arkeolog maaşı 2022 ne kadar? Arkeologlar ne kadar kazanır 2022? Arkeolog olmak için hangi bölüm seçilmeli? İşte, detaylar…



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