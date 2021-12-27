- 27 Ara 2021 - 16:58 G: 27 Ara 2021 - 17:10

FOX TV Bir Dizisinin Daha Biletini Kesti! 6. Final Kararı Hüngür Hüngür Ağlattı, O Dizi Bir Daha Ekranlara Gelmeyecek! Neler Oluyor?

Televizyon dünyasında birbirinden başarılı dizileri bünyesine sığdıran FOX TV, bir dizisinin daha ipini kesti. Dönem içinde tam 6 final kararı veren başarılı kanal; adeta hüngür hüngür ağlattı. O dizinin bir daha gelmeyeceği ortaya çıkarken; dizinin sevenleri ise büyük bir şok yaşadı. İşte gündeme bomba gibi düşen dizinin final yapacağı o tarih!

Reyting savaşları veren diziler; rakiplerine karşı senaryoları ve oyuncularıyla üstünlük sağlamaya çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Misafir ve Elbet Bir Gün isimli birbirinden başarılı dizilerine final kararı veren FOX TV, bir diziyi daha yeni yıla taşımak istemedi ve skandal kararını verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2021 - 16:58 Ankara- Yaşam

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