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27 Ara 2021 - 16:58

FOX TV Bir Dizisinin Daha Biletini Kesti! 6. Final Kararı Hüngür Hüngür Ağlattı, O Dizi Bir Daha Ekranlara Gelmeyecek! Neler Oluyor?

Televizyon dünyasında birbirinden başarılı dizileri bünyesine sığdıran FOX TV, bir dizisinin daha ipini kesti. Dönem içinde tam 6 final kararı veren başarılı kanal; adeta hüngür hüngür ağlattı. O dizinin bir daha gelmeyeceği ortaya çıkarken; dizinin sevenleri ise büyük bir şok yaşadı. İşte gündeme bomba gibi düşen dizinin final yapacağı o tarih!