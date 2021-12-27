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27 Ara 2021 - 17:33

Gelinim Mutfakta Yarışmasında Nursel Engin Delirdi! Sinirden Konuşamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Seyirci Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinin Mutfakta yarışmasında sunucu olan Nursel Engin delirdi! Sinirden konuşmayan isim, hüngür hüngür ağladı ve yapımdan ayrıldı. Seyirciyi delirten bu durum ise yarışmacıları bile çıldırttı. Peki, neler oluyor?