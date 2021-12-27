Gelinim Mutfakta Yarışmasında Nursel Engin Delirdi! Sinirden Konuşamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Seyirci Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinin Mutfakta yarışmasında sunucu olan Nursel Engin delirdi! Sinirden konuşmayan isim, hüngür hüngür ağladı ve yapımdan ayrıldı. Seyirciyi delirten bu durum ise yarışmacıları bile çıldırttı. Peki, neler oluyor?
Demet Akalın’dan sonra programı iki kez sunan Nursel Engin, gelin ve kaynana arasında çıkan tartışmaya daha fazla dayanamadı! Sinirleri gerilen başarılı sunucu kaynanaya çok sert sözler söylerken; gelini ise bağrına bastı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlarda çekimlerde durduruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.