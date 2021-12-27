- 27 Ara 2021 - 17:33 G: 27 Ara 2021 - 17:44

Gelinim Mutfakta Yarışmasında Nursel Engin Delirdi! Sinirden Konuşamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Seyirci Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinin Mutfakta yarışmasında sunucu olan Nursel Engin delirdi! Sinirden konuşmayan isim, hüngür hüngür ağladı ve yapımdan ayrıldı. Seyirciyi delirten bu durum ise yarışmacıları bile çıldırttı. Peki, neler oluyor?

Demet Akalın’dan sonra programı iki kez sunan Nursel Engin, gelin ve kaynana arasında çıkan tartışmaya daha fazla dayanamadı! Sinirleri gerilen başarılı sunucu kaynanaya çok sert sözler söylerken; gelini ise bağrına bastı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlarda çekimlerde durduruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2021 - 17:33 Ankara- Yaşam

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