- 27 Ara 2021 - 18:21 G: 27 Ara 2021 - 18:23

Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba Ayrılıyor! Kanal Resmen Duyurdu, O Paylaşım Hayat Durdu! Yerine Gelecek İsim Çıldırtmıştı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinden Rıza Baba resmen ayrılıyor! Kanal resmen duyurdu ve seyircinin içi çekildi! O paylaşım hayat durdururken; yerine gelecek isim ise kısa bir süre önce açıklanmıştı. Şimdi ise her şey açıklandı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ise Rıza Baba, tüm ekibe resti çekmişti. Ağızları açık bırakan bu restin ardından Rıza Baba’nın diziden ayrıldığı resmen açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2021 - 18:21 Ankara- Yaşam

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