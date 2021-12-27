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27 Ara 2021 - 18:21

Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba Ayrılıyor! Kanal Resmen Duyurdu, O Paylaşım Hayat Durdu! Yerine Gelecek İsim Çıldırtmıştı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinden Rıza Baba resmen ayrılıyor! Kanal resmen duyurdu ve seyircinin içi çekildi! O paylaşım hayat durdururken; yerine gelecek isim ise kısa bir süre önce açıklanmıştı. Şimdi ise her şey açıklandı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…