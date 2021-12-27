Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba Ayrılıyor! Kanal Resmen Duyurdu, O Paylaşım Hayat Durdu! Yerine Gelecek İsim Çıldırtmıştı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinden Rıza Baba resmen ayrılıyor! Kanal resmen duyurdu ve seyircinin içi çekildi! O paylaşım hayat durdururken; yerine gelecek isim ise kısa bir süre önce açıklanmıştı. Şimdi ise her şey açıklandı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ise Rıza Baba, tüm ekibe resti çekmişti. Ağızları açık bırakan bu restin ardından Rıza Baba’nın diziden ayrıldığı resmen açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.