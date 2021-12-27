Sinirlenince Camı Çerçeveyi İndiren Burç Hangisidir? İşte Sinir Küpü O Burç…

Sinir duygusu her insanın olağan duygularından biri olarak kabul ediliyor. Mutluluk ve üzüntü kadar gerçek duygulardan biri olan sinir, her insanda aynı ölçüde olmuyor. Kişisel özellikler üzerinde etkili olduğu bilinen burçlar, kişilerin ne kadar sinirli olacağını da belirliyor. Özellikle bir burç var ki, Zodyak kuşağının en sinirli burçlarından biri kabul ediliyor. Sinirlenince adeta camı çerçeveyi indirecek olan ve çevresinde sinir küpü olarak tanınan o burcu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, sinirlenince camı çerçeveyi indiren burç hangisidir? İşte sinir küpü o burç…



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