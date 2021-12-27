Hande Erçel Önce Ağladı, Sonra Ayna Pozu Verdi! Makyajı Darmaduman Oldu, Fiziği Gölgede Kaldı! Deri Pantolonuyla…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde adını duyuran Hande Erçel, dizide Serkan karakterine hayat veren diğer bir başrolle sevgili olduğunu dizinin ilk sezon arasında duyurmuştu. Şimdi ise aktif kullandığı sosyal medya hesabından şok bir paylaşımda bulundu. Ağladığı gözüken Hande Erçel’in neden ağladığı merak edilmişti. Peki, neler oluyor?