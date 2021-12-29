- 29 Ara 2021 - 21:38

Hande Erçel Şok Eden Davranış! Önce Ağladı, Sonra Ayna Pozu Verdi! Makyajı Darmaduman Oldu, Fiziği Gölgede Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, önce ağladı, sonra ayna pozu verdi. Makyajı darmaduman olan Hande Erçel, fiziğinin güzelliğini gölgede bulamadı. Deri pantolonuyla enfes bir poz veren başarılı oyuncunun neden ağladığı ise resmen ortaya çıktı. İşte Hande Erçel’in o paylaşımı…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde adını duyuran Hande Erçel, dizide Serkan karakterine hayat veren diğer bir başrolle sevgili olduğunu dizinin ilk sezon arasında duyurmuştu. Şimdi ise aktif kullandığı sosyal medya hesabından şok bir paylaşımda bulundu. Ağladığı gözüken Hande Erçel’in neden ağladığı merak edilmişti. Peki, neler oluyor?

29 Ara 2021 - 21:38 Ankara- Yaşam

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