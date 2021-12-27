Her burcun insanı birbirinden farklı özellikler ile dünyaya geliyor. Kişilerin ilişkilerini ve olaylara bakış açısını doğrudan etkileyen burçlar, insanların sorumluluk ve umursama duygularını da derinden belirliyor. Bu bağlamda Zodyak kuşağının bazı burçları inanılmaz derecede umursayan insanlar olurken; bazı burcun insanları, umursamazlıkta bir dünya markası haline geliş bulunuyor. Öte yandan dünyaya yanarken saçını tarayan ve umursamazlıkta çığır açmış olan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, dünya yanarken saçını tarayan burçlar hangisidir? İşte umursamaz o burç…



Detaylar diğer sayfada!