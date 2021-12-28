28 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 28 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’da bir süredir devam eden bakım ve iyileştirme kaynaklı elektrik kesintileri, yeni günde de etkisini gösteriyor. Bugün yaşanacak olan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, konuyu öncelikli gündemi haline getiriyor. Peki, 28 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 28 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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