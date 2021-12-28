- 28 Ara 2021 - 20:51

28 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Başkent Ankara’da bir süredir devam eden bakım ve iyileştirme kaynaklı elektrik kesintileri, yeni günde de etkisini gösteriyor. Bugün yaşanacak olan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, konuyu öncelikli gündemi haline getiriyor. Peki, 28 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 28 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


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28 Ara 2021 - 20:51 - Yaşam

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28 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
28 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
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