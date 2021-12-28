Değişen döviz kuru vatandaşları, ayçiçek yağları konusunda bir hayli endişelendiriyor. Dövizin hızlı artışının ardından hızla yükselen ayçiçek yağı fiyatları, dövizdeki sert düşüşün ardından yeniden düşmeye başlıyor. Bunun yanı sıra vatandaşlara uygunluk konusunda iyi bir alternatif ola Tarım Kredi Kooperatifi marketleri de ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden belirlemiş bulunuyor. Peki, Tarım Kredi’de yağ fiyatları ne kadar? Tarım Kredi market ucuz mu? İşte Tarım Kredi Birlik 5 LT ayçiçek yağı, un ve şeker fiyatları…



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