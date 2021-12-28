Tarım Kredi’de Yağ Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Tarım Kredi Birlik 5 LT Ayçiçek Yağı, Un Ve Şeker Fiyatları
Değişen döviz kuru vatandaşları, ayçiçek yağları konusunda bir hayli endişelendiriyor. Dövizin hızlı artışının ardından hızla yükselen ayçiçek yağı fiyatları, dövizdeki sert düşüşün ardından yeniden düşmeye başlıyor. Sizde Tarım Kredi marketlerinde ki yağ fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Değişen döviz kuru vatandaşları, ayçiçek yağları konusunda bir hayli endişelendiriyor. Dövizin hızlı artışının ardından hızla yükselen ayçiçek yağı fiyatları, dövizdeki sert düşüşün ardından yeniden düşmeye başlıyor. Bunun yanı sıra vatandaşlara uygunluk konusunda iyi bir alternatif ola Tarım Kredi Kooperatifi marketleri de ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden belirlemiş bulunuyor. Peki, Tarım Kredi’de yağ fiyatları ne kadar? Tarım Kredi market ucuz mu? İşte Tarım Kredi Birlik 5 LT ayçiçek yağı, un ve şeker fiyatları…
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28 Ara 2021 - 20:51 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.