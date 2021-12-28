Nursel Ergin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Komşusu Pınar Deniz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer
Gelinim Mutfakta isimli yarışma programı, bu hafta Nursel Ergin ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün stüdyoda yaşanan duygu dolu anlarda kendisini tutamayan ünlü isim Nursel Ergin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Gelinim Mutfakta isimli yarışma programı, bu hafta Nursel Ergin ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün stüdyoda yaşanan duygu dolu anlarda kendisini tutamayan ünlü isim Nursel Ergin, seyircisinin karşısında gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Nursel Ergin’in o halleri ünlü ismin hayatını merak ettirmeye başladı! Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Engin, kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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28 Ara 2021 - 21:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.