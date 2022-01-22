Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf ile hayranlarını şaşırtmayı başaran Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar, şimdilerde dizinin sıkı takipçileri tarafından mercek altına alındı. Paylaştığı fotoğrafta verdiği göğüs dekoltesi ile hayranlarının aklını başından alan Hazal Çağlar’ın o fotoğrafı ünlü ismin güzelliğinin dillere dolanmasını sağladı.

O fotoğrafın ardından ünlü ismi yakın markaja alan Gönül Dağı dizisi izleyicisi, Hazal Çağlar’ın yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Hazal Çağlar kaç yaşında? Hazal Çağlar kimdir, aslen nereli? Hazal Çağlar sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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