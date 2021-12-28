Mühendislik alanlarından biri olan çevre mühendisleri günümüzün en çok tercih edilen mühendislik alanlarından biri oluyor. Yaptıkları görev nedeniyle yüksek ücretler alan mühendislerin kamuda istihdam edilenleri 2022 yılında alacağı zammı bekliyor.

Bunun yanı sıra çevre mühendisi olmak isteyen kişilerinin belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Peki, çevre mühendisi maaşları 2022 ne kadar? Çevre mühendisi ne kadar maaş alır 2022? Çevre mühendisi kaç yıl okur? İşte, detaylar…



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