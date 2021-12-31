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31 Ara 2021 - 08:22

Masterchef Dilara ve Burcu Yine Birbirine Girdi! Mehmet Şef Bile Susturamadı, Sinirden Camlar Çatladı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara ve Burcu birbirine girdi! Saç baş yolundu, hakaretler havada uçuştu! Mehmet Şef ikili arasında çıkan skandal kavgayı ise susturamadı. Sesler yükseldikçe camlar titredi, hatta hakaretlerden adeta çatladı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızları açık bıraktı.