Masterchef Dilara ve Burcu Yine Birbirine Girdi! Mehmet Şef Bile Susturamadı, Sinirden Camlar Çatladı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara ve Burcu birbirine girdi! Saç baş yolundu, hakaretler havada uçuştu! Mehmet Şef ikili arasında çıkan skandal kavgayı ise susturamadı. Sesler yükseldikçe camlar titredi, hatta hakaretlerden adeta çatladı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızları açık bıraktı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Mert’in elenmesinin ardından tek tek konuşan yarışmacılar söyledikleriyle yeniden yürekleri sızlatmışlardı. Konuşma sırası Mert’in en yakın arkadaşı Burcu’ya gelince; ipler inceldiği yerden resmen koptu. Dilara’ya öyle bir gönderme yaptı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.