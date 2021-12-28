Eczacı Kalfası Maaşı Ne Kadar 2022? Eczane Çalışanları Ne Kadar Maaş Alır? Eczacı Kalfası Ne İş Yapar?

Eczanelerin can damarlarından biri olan kalalar, tekniker olan kişiler olarak tanınıyor. Hemen hemen her eczanede çalışan ve çalıştıkları eczacılara yardımcı olan kalfalar, mesleği yerinde öğrenen kişiler olarak alaylı meslek grupları arasındaki yerini alıyor. Belli bir ücret karşılığında çalışan eczane kalfalarının 2022 yılında alacağı zam da belli olmuş bulunuyor. Peki, eczacı kalfası maaşı ne kadar 2022? Eczane çalışanları ne kadar maaş alır? Eczacı kalfası ne iş yapar? İşte, detaylar…



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